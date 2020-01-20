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Львів’ян запрошують на екуменічну молитву за мир в Україні

Ольга Денисяка

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У середу, 22 січня, о 19:00 год. у Гарнізонному храмі свв. апп. Петра і Павла (вул. Театральна, 11) відбудеться щорічна екуменічна Молитва за єдність християн та мир в Україні. У спільному молебні візьмуть участь представники християнських Церков та спільнот Львова. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

 

Матеріали до Всесвітнього тижня молитов за єдність християн 2020 підготували християни Церкви Мальти та Гоцо (Християни Мальти Разом). 10 лютого багато християн Мальти святкують празник кораблетрощі св. ап. Павла, через що християнська благовість прийшла на ці острови. Текст із Апостольських Діянь, який читається на це свято, був вибраний як основний для цьогорічного Тижня молитов. Історія починається з того, що Павла відсилають до Риму як в’язня (Ді. 27.1). Хоча Павло перебуває в кайданах, однак Божа місія продовжує здійснюватися через нього.

«Сьогодні багато людей стикаються з такими ж бурями і на тому ж морі. Ці самі місця, згадані в читанні (27. 1, 28. 1), також містяться в розповідях про сучасних мігрантів. Людська байдужість приймає різні форми: байдужість тих, хто продає місця відчайдушним людям на небезпечних для плавання суднах; байдужість тих, хто вирішує не висилати рятувальні катери; і байдужість тих, хто відсилає судна з мігрантами назад. Коли християни разом стикаються з цими міграційними кризами, ця історія ап. Павла ставить перед нами певні виклики, які потрібно приймати і вирішувати», – розповідають організатори.

Після завершення молитви P&P квінтет (Peter&Paul) виконає авторські колядки у власних аранжуваннях.

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