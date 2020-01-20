«Крилатий Лев» оголошує прийом матеріалів на визначення кращої книги року

Комісія з присудження премій Міжнародного літературного конкурсу рукописів прози «Крилатий Лев» оголошує прийом матеріалів на визначення лауреатів 2020 року. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської обласної адміністрації.

Організатори запрошують усіх охочих (не обмежуючи проживанням в Україні) поборотися за нагороди, почесні та спеціальні відзнаки конкурсу, найзначимішою якою є: випуск книжки переможця накладом не менше 1000 примірників. Вже традиційно Журі визначить Величний (читай – великий) список, відтак і десятку найкращих авторів та найперспективніших молодих талантів, рукописи чи фрагменти яких будуть опубліковані в молодіжних числах часопису «Дзвін».

Голова журі, письменник Олесь Дяк наголосив, що попри відсутність вікових рамок, як і минулоріч, конкурс продовжить тенденцію на відкриття нових імен в літературі і пошук найвдаліших, найталановитіших новотворів.

До розгляду журі прийматиметься видрук рукопису прозової книжки українською мовою та переклади українською іншомовних рукописів, без тематичних обмежень, не опублікованих досі окремою книжкою, поданого автором чи уповноваженою особою та електронний варіант до 1-го червня поточного року. Коротка інформація про автора із зазначенням віку та контактні телефони обов’язкові.

Матеріали для участі в конкурсі просимо надсилати за адресою: Літературний Конкурс «Крилатий Лев», Львівська організація НСПУ, вулиця Соломії Крушельницької, 17 (2-й поверх), Львів-центр, 79000 або Новою поштою (відділення № 14).