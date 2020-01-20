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До 6 років тюрми «світить» львів’янину за фейкове замінування відділку поліції у Запорізькій області

Вероніка Рой

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У Львові судитимуть місцевого мешканця за лже-замінування відділення поліції у Запорізькій області. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі прокуратури у Львівській області.

 

Як йдеться  у повідомленні, 37-річний чоловік у травні минулого року зателефонував на лінію «102» та повідомим про підготовку вибуху Хортицького відділення поліції Дніпровського відділу поліції Головного управління Національної поліції у Запорізькій області. При цьому, зловмисник достовірно знав, що ця інформація є недостовірною.

Його дії кваліфіковано за ч.1 ст.259 КК України (завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об’єктів власності). Обвинувальний акт стосовно фігуранта прокуратура скерувала для розгляду по суті до Личаківського районного суду м. Львова.

За вказаний злочин правопорушнику загрожує від 2 до 6 років позбавлення волі.

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