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16 львівських спортсменів претендують на участь у Паралімпійських іграх

Ольга Денисяка

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Вже цього року у Токіо відбудуться 16 Літні Паралімпійські ігри. 16 львів’ян претендують на участь в них. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Управління фізичної культури та спорту Львівської ОДА.

 

Це, зокрема, четверо фехтувальників: Антон Дацко, Андрій Демчук, Валерій Галій та Наталія Морквич. Серед претендентів також легкоатлети Роман Павлик та Орися Ільчина.

Найбільше ж серед кандидатів наших лучників: Роксолана Дзьоба-Балян, Сергій Атаманенко, Іван Дзядик, Павло Назар, Шимчак Сергій та Наталія Малих.

Також претендують на участь плавці Мар’ян Квасниця, Святослав Дороцький,Роман Мичка та тенісист Віктор Дідух.

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