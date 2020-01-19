Завтра у Львові вшанують пам’ять Омеляна Коваля

В річницю смерті відомого громадського діяча, в’язня нацистського табору Аушвіц Омеляна Коваля, у Львові відбудуться поминальні заходи. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі ЛМР.

У понеділок, 20 січня, о 09.00 год відбудеться поминальне Богослужіння в Соборі Святого Юра. О 11.00 год на Личаківському кладовищі проведуть чин панахиди. Опісля проведуть посвячення нової надгробної плити Омеляна Коваля.

Нагадаємо, 19 січня 2019 року помер громадський діяч, один з лідерів ОУН (б), в’язень нацистського табору Аушвіц Омелян Коваль. Останні роки він мешкав у Львові. Омеляну Ковалю в лютому 2019 року мало б виповнитись 99 років.