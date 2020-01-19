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У Львові затримали закладчика наркотиків

Андрій Котенський

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Патрульні Львова на вулиці Кульпарківській виявили двох осіб з великою кількістю ймовірно наркотичних речовин. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Патрульної поліції Львова.

 

За даними поліції, поліцейські прибули на виклик порушення громадського порядку. Прибувши на місце, правоохоронці зустріли групу осіб, яка розпивала алкогольні напої, а один з учасників побачивши інспекторів, спробував піти з місця події.

Патрульні прийняли рішення зупинити його і провести поверхневу перевірку. У 22-річного молодика виявили 27 пакетиків з речовиною білого кольору, ймовірно, амфетаміном та 12 пакетиків з речовиною рослинного походження.

На місце події викликали слідчих з Залізничного відділку поліції, експерта та працівників Управління протидії наркозлочинності (далі УПН).

Згодом, в присутності понятих, слідчо-оперативна група, експерт та працівник УПН виявили ще 9 так званих закладок, які сховав згаданий чоловік.

Ще один випадок трапився на вулиці Пасічній. Патрульні зупинили автомобіль Daewoo Lanos, водій якого мав ознаки наркотичного сп’яніння. 44-річний мешканець міста Винники відмовився від перевірки.

Під час поверхневої перевірки водія виявили 8 таблеток із написом Субітекс.

На місце викликали слідчо-оперативну групу Личаківського відділу поліції.

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