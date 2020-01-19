У Львові відбулось загальноміське освячення води

Сьогодні на свято Богоявлення на площі Ринок традиційно відбувся щорічний Чин освячення води за участю духівників усіх християнських конфесій Львова. До спільної молитви та колядування долучилось чимало львів’ян та гостей міста, котрі змогли взяти додому освячену воду. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі ЛМР.

Так, о 13.00 год. на площі Ринок розпочалось вітання колядками від львівських хорів, зокрема: хору «Ставрос» Львівського ставропігійного братства св. апостола Андрія Первозванного, хору «Покрова» Покровської парафії ПЦУ з вул. Щирецької, 34, і етно-гурту «Йордана». А о 13.30 год. відбувся загальноміський екуменічний молебень та освячення води за участю духовенства усіх християнських конфесій міста.

Чин освячення води, відповідно до графіку, очолив Митрополит Львівський ПЦУ Макарій.

«Сьогодні величне свято у християнському світі, бо сьогодні благодать Святого Духа зійшла не тільки на воду у ріці Йорданській, а на всіх християн, які сьогодні черпають цю воду, освящаються і окропляються нею.

Вже оцей чин освячення води започатковано зі Львова в сусідніх містах. Може й буде таке по всій Україні. Щиросердечно вітаю, хай милосердний Господь цю благодать посилає на усіх нас, на всю Україну», — сказав Владика Макарій.

Капелан Львівської міської ради о. Павло Дроздяк підкреслив: «Під час свята Богоявлення нам відкривається Господь. Бог, котрий перебуває у єдності. Саме тому щороку, на свято Богоявлення, ми, представники різних конфесій, збираємося разом на загальноміське екуменічне освячення води, щоб стати свідками того, як благодать Духа Святого освячує воду для нас. В цей день львів’яни мають нагоду взяти цю води додому і в особливий спосіб споживаючи цю воду, досвідчити силу і благодать Божої ласки».

Традиційно кожен охочий міг після освячення води взяти її додому.

Як повідомили в ЛМКП «Львівводоканал», спеціальний резервуар вміщає 1500 літрів води.

«Об’єм резервуару — 1500 літрів. Торік цього обсягу вистачило для усіх охочих. Ми ретельно стежимо за технічним станом резервуару, виконуємо дезінфекцію та промивку. Артезіанську воду, яка потрапляє у систему міських трубопроводів, постачали на площу Ринок з допомогою автоцистерни підприємства», — повідомив заступник директора ЛМКП «Львівводоканал» Юрій Свізінський.