На Донбасі загинув український захисник, а ще 10 постраждало

За минулу добу, 18 січня, збройні формування Російської Федерації 6 разів порушили режим припинення вогню. В результаті ворожих обстрілів один військовослужбовець Об’єднаних сил загинув, а ще 10 отримали поранення. Про це Львівському порталу повідомили у пресцетрі ООС.

Противник обстріляв наші позиції із заборонених Мінськими домовленостями мінометів, а також гранатометів різних систем, БПЛА, озброєння БМП та іншої стрілецької зброї.

Чотири ворожі обстріли було зафіксовано у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід», а ще два в районі відповідальності «Північ».

Вчора, 18 січня, внаслідок ворожих обстрілів 1 військовослужбовець Об’єднаних сил загинув, ще 10 отримали поранення.