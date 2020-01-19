ОСТАННІ НОВИНИ

Як львів’яни на Водохреща купалися

Андрій Котенський

|

У парку Горіховий Гай відбулось масове купання львів’ян з нагоди Водохреща.

З давніх давен люди вважали, що 19 січня, з опівночі до опівночі, вода набуває цілющих властивостей. А також наші предки вірили, що хворі зможуть одужати від води під час купання.

Духовенство вважає, що на Водохреща слід чітко відрізняти духовні справи від фітнесу. Якщо хтось йде на водойми, щоб скупатись, але не був у церкві, то звичайно такий обряд слід назвати просто фітнесом.

Як відомо, на Львівщині облаштували понад чотири десятки водойм для пірнання на Водохреща.

Фото: Василь Корпан

Реклама партнерів
Загрузка...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
А той третій празник – Святе Водохреща
Вероніка РОЙ
А той третій празник – Святе Водохреща

Усі ми знаємо відому та дуже популярну в Україні колядку «Добрий вечір тобі», у якій перелічують три важливі різдвяні св...

У Львові запрацював денний стаціонар хіміотерапії
Омелян ШЕВЧУК
У Львові запрацював денний стаціонар хіміотерапії

Хіміотерапія – це медикаментозне лікування, яке використовує потужні хімічні речовини для лікування захворювань, які пов...

Застава на місцевих виборах зросла в 40 разів. Кандидати у мери Львова мають внести 1 млн грн
Ігор ФЕЩЕНКО
Застава на місцевих виборах зросла в 40 разів. Кандидати у мери Львова мають внести 1 млн грн

Виборчий кодекс, підписаний у грудні Володимиром Зеленським, разом зі зміною виборчої системи регулює і цілу низку інших...

Епопея Замарстинівської. Як у Львові ремонтували вулицю, яка більше 40 років «не бачила» оновлення
Вероніка РОЙ
Епопея Замарстинівської. Як у Львові ремонтували вулицю, яка більше 40 років «не бачила» оновлення

Сьогодні, 16 січня, після капітального ремонту відкривають для проїзду вулицю Замарстинівську у Львові, на якій ремонт н...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...