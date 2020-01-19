Як львів’яни на Водохреща купалися

У парку Горіховий Гай відбулось масове купання львів’ян з нагоди Водохреща.

З давніх давен люди вважали, що 19 січня, з опівночі до опівночі, вода набуває цілющих властивостей. А також наші предки вірили, що хворі зможуть одужати від води під час купання.

Духовенство вважає, що на Водохреща слід чітко відрізняти духовні справи від фітнесу. Якщо хтось йде на водойми, щоб скупатись, але не був у церкві, то звичайно такий обряд слід назвати просто фітнесом.

Як відомо, на Львівщині облаштували понад чотири десятки водойм для пірнання на Водохреща.

Фото: Василь Корпан