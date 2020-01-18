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Для купання на Водохреща у Львівській області облаштовано понад сорок водойм

Андрій Котенський

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На Львівщині облаштували понад чотири десятки водойм для пірнання на Водохреща. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської ОДА.

 

Підрозділи ГУ ДСНС України у Львівської області облаштують рятувальні пости на 41 водному об’єкті області:

Міста, райони,

(визначені місця)

 Адреса Кількість

постів

 Чисельність

рятувальників

на посту, осіб
Личаківський район м. Львова вул. Вахнянина, 29 1 1
м. Винники вул. Шевченка, 7 1 3
Франківський район м. Львова вул. В.Великого, 14 а (парк Горіховий гай) 1 4
м. Червоноград  р. Західний Буг, (біля підвісного мосту) 1 8
м. Дрогобич парк ім. Б. Хмельницького, вул. Трускавецька, б/н 1 6
м. Дрогобич вул. Залісся, 121, відпочинковий комплекс “Залісся” 1 4
м. Дрогобич вул. Северина Наливайка, б/н, озеро на окружній вулиці 1 4
м. Борислав (смт. Східниця) вул. Б. Хмельницького, б/н 1 3
м. Трускавець вул. Дрогобицька, озеро поблизу ресторану “Козацький Хутір” 1 4
м. Стрий об’їзна дорога, центральний пляж р. Стрий 1 4
м. Н.Розділ вул.Чорновола, б\н, озеро Барвінок 1 3
м. Самбір вул. Надністрянська 1 4
Золочівський район м. Золочів, вул. Шашкевича, озеро Молодіжне 1 4
Буський район с. Н.Милятин 1 3
Буський район с. Боложинів 1 3
Буський район с. Побужани 1 2
м. Городок вул. Шевченка 26 1 3
Жидачівський район м. Жидачів 1 3
Жидачівський район м. Ходорів 1 3
Жидачівський район смт Журавно 1 3
Жовківський район м. Рава-Руська, вул. Чорновола 1 2
Жовківський район с. Замочок, вул. Шевченка 1 2
м. Кам’янка-Бузька вул. Сирка 1 3
смт Добротвір вул. Озерна 1 3
с. Велике Колодно вул. Б. Хмельницького 1 3
Миколаївський район с. Гонятичі, зеро Задорожнє 1 8
Миколаївський район с. Дуброва, озеро Урочище Студінці 1 3
м. Перемишляни Липова Алея, б/н, озеро Молодіжне 1 4
Перемишлянський район с. Стрілки, вул. Ріпище 1 1 3
Радехівський район смт Лопатин 1 3
Радехівський район с. Стоянів 1 3
Радехівський район с. Новоставці 1 3
Радехівський район с. Павлів 1 3
Сокальський район м. Сокаль, вул.Яворницького,120 1 3
Сокальський район с. Поториця, вул.Зелена,117а 1 3
Сокальський район с. Сілець, присілок Заболотня 1 3
Сокальський район с. Скоморохи, вул.Коробка 1 3
Яворівський район с. Верещиця, Національний природний парк 1 3
Сколівський район м. Сколе, «Павлів потік» 1 2
Мостиський район с. Гостинцеве, озеро СВГ “Гостинне” 1 3
м. Старий Самбір вул. Зарічна 1 3

Раніше Львівський портал повідомляв про те, де у Львові можна пірнати на Водохреща, також ми нагадували про правила безпечного купання у водоймах.

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