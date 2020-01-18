Жителів Львівщини закликають повідомляти в поліцію факти незаконних рубок лісу

Правоохоронці Львівщини вилучили з приватної пилорами 52 незаконно зрубаних дерева. Поліція закликає людей повідомляти на «102» про факти незаконних рубок лісу. Про це Львівському порталу повідомили у Відділі комунікації поліції Львівської області.

За даними відомства, 17 січня на території приватної пилорами в одному із сіл Старосамбірського району виявили 52 нечіпованих колод сосни та ялиці. У 45-річного підприємця, місцевого жителя, на зазначену деревину не було жодних дозвільних документів.

Правоохоронці вилучили колоди хвойних дерев і передали їх на зберігання у лісгосп.

Встановлюються сума збитків і причетні до незаконної порубки, транспортування та передачі дерев підприємцю. За фактом незаконної порубки, перевезення, зберігання та збуту лісу відкрили кримінальне провадження. Винуватцям загрожує до трьох років позбавлення волі.

«Закликаю мешканців повідомляти про факти незаконних рубок лісу на оперативну лінію 102. На такі повідомлення ми реагуватимемо негайно – будемо встановлювати осіб, причетних до скоєння злочину та притягувати їх до відповідальності», – закликав очільник поліції Львівщини Василь Віконський.