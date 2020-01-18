В центрі Львова отруїлася чадним газом сім’я із дітьми

У Львові на вулиці Куліша отруїлися чадним газом сім’я із чотирьох осіб. Серед госпіталізованих є малі діти. Про це Львівському порталу повідомили у Департаменті із питань цивільного захисту ЛОДА.

За даними відомства, 17 січня близько 06:14 в квартирі триповерхового будинку по вулиці Куліша, 26, отруїлися чадним газом 4 особи, в тому числі 2 дитини (2013 та 2016 року народження). Постраждалих у стані середнього ступеню важкості госпіталізовали до лікарень.

Працівниками ПАТ «Львівгаз» тимчасово припинено подачу газу до квартири. Обставини події встановлюються.

Раніше Львівський портал писав про те, як вчасно розпізнати симптоми отруєння чадним газом, які легко можна сплутати із харчовим отруєнням чи грипом, а також як вберегтися від тихого вбивці. Детальніше про це читайте тут.