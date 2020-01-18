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У Львові горів торгово розважальний центр Forum Lviv

Андрій Котенський

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У Львові через пожежу евакуювали відвідувачів торгово розважального центру Forum Lviv. Про це Львівському порталу повідомили у Департаменті із питань цивільного захисту ЛОДА.

 

Пожежа виникла 17 січня близько 18.00. Охороною ТРЦ до приїзду рятувального підрозділу ДСНС було здійснено евакуацію відвідувачів і працівників ТРЦ. Постраждалих немає.

«Спрацювала автоматична пожежна сигналізація на першому поверсі в приміщенні супермаркету ТОВ «Сільпо Фуд» торгово-розважального центру «Форум». Відбувся спалах продуктів горіння в системі витяжної вентиляції, вогнем пошкоджено трубу системи над піччю-гриль «Хоспер». Пожежу ліквідовано до приїзду пожежно-рятувальних підрозділів. Причина пожежі встановлюється», – йдеться у повідомленні.

Водночас за даними ДСНС, у вентиляційній системі закладу громадського харчування супермаркету «Сільпо» виникло самозаймання жирових нашарувань.

Вмонтовані системи протипожежного захисту ТРЦ виконали свої технічні функції.

Раніше Львівський портал перевіряв, чи готові торгово-розважальні заклади міста Лева до надзвичайних ситуацій? Детальніше читайте тут: Евакуаційне закулісся Львова

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