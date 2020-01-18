У Львові фургон збив дитину на пішохідному переході

У Львові водій фургона Renault Kangoo здійснив наїзд на 7-річного хлопчика, який переходив вулицю Городоцьку на пішохідному переході. Про це Львівському порталу повідомили у Департаменті із питань цивільного захисту ЛОДА.

За даними відомства, дорожньо-транспортна пригода сталася вранці 17 січня. 29-річний водій Renault Kangoo, здійснив наїзд на маленького львів’янина, на городоцькій, 233.

В результаті наїзду дитина отримала відкритий перелом кісток лівої ноги і була госпіталізована до лікарні. Обставини події встановлюються.