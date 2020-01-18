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У Львові фургон збив дитину на пішохідному переході

Андрій Котенський

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У Львові водій фургона Renault Kangoo здійснив наїзд на 7-річного хлопчика, який переходив вулицю Городоцьку на пішохідному переході. Про це Львівському порталу повідомили у Департаменті із питань цивільного захисту ЛОДА.

 

За даними відомства, дорожньо-транспортна пригода сталася вранці 17 січня. 29-річний водій Renault Kangoo, здійснив наїзд на маленького львів’янина, на городоцькій, 233.

В результаті наїзду дитина отримала відкритий перелом кісток лівої ноги і була госпіталізована до лікарні. Обставини події встановлюються.

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