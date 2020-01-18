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Сьогодні – Другий Святвечір

Андрій Котенський

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Христос хрещається! — В ріці Йордані! Напередодні свята Богоявлення, яке за старим стилем відзначається 19 січня, християни східного обряду святкують Навечір’я Богоявлення, яке у народі ще зветься Другий Святвечір або ж Голодна кутя.

 

За даними Релігійно-інформаційної служби України, так само, як і в Різдвяний святвечір, у цей день слід дотримуватися суворого посту, а увечері християнські родини збираються за святковим столом, де подаються пісні страви.

У цей день у храмах також здійснюється велике освячення води, яку потрібно надпити під час Святої вечері. За традицією на «Голодну кутю» виконуються ті ж самі обряди, що й на «Багату», але вже не так урочисто.

А вранці йдеться на Святкову Літургію, яка завершується великим освяченням Йорданської води.

Протягом століть витворилися різні обряди великого освячення води. Наш народ з давніх-давен Йорданське водосвяття любить і вірить у велику силу освяченої води та зберігає її у домівках як велику святість, що має цілющі властивості для душі і тіла.

Раніше Львівський портал опублікував 12 пісних страв до Святвечора. Що здавна готують галицькі господині.

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