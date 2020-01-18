На Донбасі постраждав український захисник

За минулу добу, 17 січня, збройні формування Російської Федерації 8 разів порушили режим припинення вогню. Противник обстріляв наші позиції із заборонених Мінськими домовленостями мінометів, а також гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї. Про це Львівському порталу повідомили у пресцентрі ООС.

П’ять ворожих обстрілів було зафіксовано у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід» та ще три обстріли по нашим позиціям противник здійснив у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ»

Вчора, 17 січня, у результаті ворожих обстрілів втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил не було.

З початком цієї доби російські окупаційні війська зі стрілецької зброї відкривали вогонь у бік наших позицій поблизу населеного пункту Піски.

За поточну добу один український захисник отримав поранення.