Комісію з відбору керівників медзакладів Львівщини можуть визнати нелегітимною

Громадська рада при Львівській ОДА вимагає визнати комісію по відбору керівників мед закладів Львівської облради незаконною. Відповідне звернення опубліковано на офіційній сторінці Громадської ради у «Фейсбук», передає кореспондент Львівського порталу.

«Громадськість Львівщини підготувала колективну скаргу до керівництва держави та області з вимогою визнати постійно діючу комісії з проведення конкурсів на заміщення посад керівників закладів охорони здоров’я Львівської обласної ради нелегітимною. Усе через численні порушення у роботі її членів та в.о. начальника управління майном спільної власності Львівської обласної ради Віктора Кусого», – йдеться у повідомленні Громадської ради при Львівській ОДА.

У тексті звернення також йдеться про те, що із березня 2018 року управління майном спільної власності ЛОР сформувало постійно діючу комісії з проведення конкурсів на заміщення посад керівників закладів охорони здоров’я Львівської обласної ради. Проте за цей період жодного разу не переглядався склад комісії, а її троє членів, які є представниками громадськості, не є членами громадської ради управління майном спільної власності та не погоджені цією громрадою.

Окрім цього у своїй роботі комісія буцімто допустила безліч порушень.

Також наголошується. що численні звернення громадян та громадських організацій, у тому числі Громадської ради при Львівській облдержадміністрації, щодо оголошення конкурсів, незаконного призначення керівників та необхідності перегляду складу конкурсної комісії ігноруються. Натомість комісія визначає переможцями конкурсів попередніх керівників, проти яких, станом на сьогодні, висунуто обвинувачення в корупційних діях, а управління майном спільної власності ЛОР ще досі, з грудня 2017 року, не створило громадської ради.

«Просимо визнати комісію по відбору керівників медзакладів Львівської облради нелегітимною, переобрати до неї представників громадськості, допустити до конкурсів усіх претендентів, які подали документи для участі та надати їм усю необхідну інформацію для підготовки конкурсної пропозиції. А остаточне рішення про переможців приймати лише після проведення співбесіди з кандидатами, виступів кандидатів з конкурсними пропозиціями на громадських слуханнях та перед колективами відповідних закладів. Також здійснити службове розслідування за фактом перевищення службових повноважень в.о. начальника управління майном спільної власності Львівської обласної ради Віктором Кусим», – йдеться у зверненні Громадської рада при Львівській ОДА.