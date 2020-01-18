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ДБР вручило повістку Пору Порошенку у справі держзради

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Державним бюро розслідувань здійснюється досудове розслідування у ряді кримінальних проваджень, в рамках досудового розслідування, у яких необхідно допитати Петра Порошенка у якості свідка. Відповідне повідомлення з’явилося на на сайті ДБР, передає кореспондент Львівського порталу.

 

Колишнього Президента України викликано слідчими до Державного бюро розслідувань для допиту у якості свідка 21 січня 2020 року на 10.30, у кримінальному провадженні № 62019000000001732.

Як відомо провадження стосується можливої держзради в ході підготовки «Мінських угод» від 2015 року.

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