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«Заробили» мільйон на смітті, яке насправді не вивозилось: у Дрогобичі викрили злочинну схему

Соломія Головіна

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Правоохоронці Львівщини припинили незаконну схему розтрати та привласнення коштів комунального підприємства у Дрогобичі. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі прокуратури області.

 

Так, органи прокуратури за матеріалами місцевого підрозділу СБУ України у Львівській області зареєстрували кримінальне провадження за ч.3 ст.191 КК України (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) за фактом ймовірної причетності посадовців комунального підприємства до протиправної схеми привласнення та розтрати більше мільйона гривень коштів цього ж підприємства.

За версією слідства, 39-річний директор комунального підприємства Дрогобицької міської ради оформлював витрати за послуги вивезення сміття, яке насправді не вивозилось.

Внаслідок цього, збитки за начебто утилізоване сміття становили понад 1 млн грн. Крім цього, з’ясувалось, що чиновник обіцяв запустити сміттєсортувальну лінію, натомість – накопичував там відходи.

Як наголошують у прокуратурі,  шкода завдана не лише бюджету, а й природі, оскільки звалища є серйозним джерелом забруднення і повітряного, і водного середовища.

За попередніми оцінками Державної екологічної інспекції у Львівській області, на сміттєзвалищі у Дрогобичі суттєво перевищено вміст забруднюючих речовин (відносно фонової проби) таких, як: цинк, нітрати, фосфор, свинець, хлориди тощо.

Відтак, після проведення низки експертиз буде вирішено питання про оголошення фігурантам підозр.

На даний час досудове розслідування триває.

Фото: прокуратура області

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