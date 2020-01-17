Для пірнання на Водохреща у Львівській області облаштовано понад сорок водойм

На Львівщині облаштували понад чотири десятки водойм для пірнання на Водохреща. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської ОДА.
Підрозділи ГУ ДСНС України у Львівської області облаштують рятувальні пости на 41 водному об’єкті області:
|Міста, райони,
(визначені місця)
|Адреса
|Кількість
постів
|Чисельність
рятувальників
на посту, осіб
|Личаківський район м. Львова
|вул. Вахнянина, 29
|1
|1
|м. Винники
|вул. Шевченка, 7
|1
|3
|Франківський район м. Львова
|вул. В.Великого, 14 а (парк Горіховий гай)
|1
|4
|м. Червоноград
|р. Західний Буг, (біля підвісного мосту)
|1
|8
|м. Дрогобич
|парк ім. Б. Хмельницького, вул. Трускавецька, б/н
|1
|6
|м. Дрогобич
|вул. Залісся, 121, відпочинковий комплекс “Залісся”
|1
|4
|м. Дрогобич
|вул. Северина Наливайка, б/н, озеро на окружній вулиці
|1
|4
|м. Борислав (смт. Східниця)
|вул. Б. Хмельницького, б/н
|1
|3
|м. Трускавець
|вул. Дрогобицька, озеро поблизу ресторану “Козацький Хутір”
|1
|4
|м. Стрий
|об’їзна дорога, центральний пляж р. Стрий
|1
|4
|м. Н.Розділ
|вул.Чорновола, б\н, озеро Барвінок
|1
|3
|м. Самбір
|вул. Надністрянська
|1
|4
|Золочівський район
|м. Золочів, вул. Шашкевича, озеро Молодіжне
|1
|4
|Буський район
|с. Н.Милятин
|1
|3
|Буський район
|с. Боложинів
|1
|3
|Буський район
|с. Побужани
|1
|2
|м. Городок
|вул. Шевченка 26
|1
|3
|Жидачівський район
|м. Жидачів
|1
|3
|Жидачівський район
|м. Ходорів
|1
|3
|Жидачівський район
|смт Журавно
|1
|3
|Жовківський район
|м. Рава-Руська, вул. Чорновола
|1
|2
|Жовківський район
|с. Замочок, вул. Шевченка
|1
|2
|м. Кам’янка-Бузька
|вул. Сирка
|1
|3
|смт Добротвір
|вул. Озерна
|1
|3
|с. Велике Колодно
|вул. Б. Хмельницького
|1
|3
|Миколаївський район
|с. Гонятичі, зеро Задорожнє
|1
|8
|Миколаївський район
|с. Дуброва, озеро Урочище Студінці
|1
|3
|м. Перемишляни
|Липова Алея, б/н, озеро Молодіжне
|1
|4
|Перемишлянський район
|с. Стрілки, вул. Ріпище 1
|1
|3
|Радехівський район
|смт Лопатин
|1
|3
|Радехівський район
|с. Стоянів
|1
|3
|Радехівський район
|с. Новоставці
|1
|3
|Радехівський район
|с. Павлів
|1
|3
|Сокальський район
|м. Сокаль, вул.Яворницького,120
|1
|3
|Сокальський район
|с. Поториця, вул.Зелена,117а
|1
|3
|Сокальський район
|с. Сілець, присілок Заболотня
|1
|3
|Сокальський район
|с. Скоморохи, вул.Коробка
|1
|3
|Яворівський район
|с. Верещиця, Національний природний парк
|1
|3
|Сколівський район
|м. Сколе, «Павлів потік»
|1
|2
|Мостиський район
|с. Гостинцеве, озеро СВГ “Гостинне”
|1
|3
|м. Старий Самбір
|вул. Зарічна
|1
|3
Раніше Львівський портал повідомляв про те, де у Львові можна пірнати на Водохреща, також ми нагадували про правила безпечного купання у водоймах.
Соломія Головіна