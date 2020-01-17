Для пірнання на Водохреща у Львівській області облаштовано понад сорок водойм

На Львівщині облаштували понад чотири десятки водойм для пірнання на Водохреща. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської ОДА.

Підрозділи ГУ ДСНС України у Львівської області облаштують рятувальні пости на 41 водному об’єкті області:

Міста, райони, (визначені місця) Адреса Кількість постів Чисельність рятувальників на посту, осіб Личаківський район м. Львова вул. Вахнянина, 29 1 1 м. Винники вул. Шевченка, 7 1 3 Франківський район м. Львова вул. В.Великого, 14 а (парк Горіховий гай) 1 4 м. Червоноград р. Західний Буг, (біля підвісного мосту) 1 8 м. Дрогобич парк ім. Б. Хмельницького, вул. Трускавецька, б/н 1 6 м. Дрогобич вул. Залісся, 121, відпочинковий комплекс “Залісся” 1 4 м. Дрогобич вул. Северина Наливайка, б/н, озеро на окружній вулиці 1 4 м. Борислав (смт. Східниця) вул. Б. Хмельницького, б/н 1 3 м. Трускавець вул. Дрогобицька, озеро поблизу ресторану “Козацький Хутір” 1 4 м. Стрий об’їзна дорога, центральний пляж р. Стрий 1 4 м. Н.Розділ вул.Чорновола, б\н, озеро Барвінок 1 3 м. Самбір вул. Надністрянська 1 4 Золочівський район м. Золочів, вул. Шашкевича, озеро Молодіжне 1 4 Буський район с. Н.Милятин 1 3 Буський район с. Боложинів 1 3 Буський район с. Побужани 1 2 м. Городок вул. Шевченка 26 1 3 Жидачівський район м. Жидачів 1 3 Жидачівський район м. Ходорів 1 3 Жидачівський район смт Журавно 1 3 Жовківський район м. Рава-Руська, вул. Чорновола 1 2 Жовківський район с. Замочок, вул. Шевченка 1 2 м. Кам’янка-Бузька вул. Сирка 1 3 смт Добротвір вул. Озерна 1 3 с. Велике Колодно вул. Б. Хмельницького 1 3 Миколаївський район с. Гонятичі, зеро Задорожнє 1 8 Миколаївський район с. Дуброва, озеро Урочище Студінці 1 3 м. Перемишляни Липова Алея, б/н, озеро Молодіжне 1 4 Перемишлянський район с. Стрілки, вул. Ріпище 1 1 3 Радехівський район смт Лопатин 1 3 Радехівський район с. Стоянів 1 3 Радехівський район с. Новоставці 1 3 Радехівський район с. Павлів 1 3 Сокальський район м. Сокаль, вул.Яворницького,120 1 3 Сокальський район с. Поториця, вул.Зелена,117а 1 3 Сокальський район с. Сілець, присілок Заболотня 1 3 Сокальський район с. Скоморохи, вул.Коробка 1 3 Яворівський район с. Верещиця, Національний природний парк 1 3 Сколівський район м. Сколе, «Павлів потік» 1 2 Мостиський район с. Гостинцеве, озеро СВГ “Гостинне” 1 3 м. Старий Самбір вул. Зарічна 1 3

Раніше Львівський портал повідомляв про те, де у Львові можна пірнати на Водохреща, також ми нагадували про правила безпечного купання у водоймах.