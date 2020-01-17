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Власника автосервісу у Львові оштрафували на пів мільйона через нелегальних працівників

Соломія Головіна

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У Львові на 500 тисяч гривень оштрафовано власника автосервісу. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі ГУ Держпраці у Львівській області.

 

Як зазначається, за використання праці 4 неоформлених працівників оштрафовано фізичну особу-підприємця. Робітники працювали нелегально у автосервісі, що знаходиться у місті Львові.

«Постанову про накладення штрафу на підприємця винесено на підставі абзацу 2 частини 2 статті 265 Кодексу законів про працю України на суму 500 760 грн», – зазначається у повідомленні.

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