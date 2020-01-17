Відтепер іспит на водійські права відбувається з відеофіксацією

Відтепер процес складання іспиту з навичок водіння відбувається з відеофіксацією. Про це Львівському порталу повідомили у Регіональному сервісному центрі МВС у Львівській області.

Як зазначається, процедура складення практичного іспиту на право керування відтепер стала більш прозорою, оскільки процес фіксується за допомогою мобільних технічних засобів контролю, які встановлюються в екзаменаційному авто перед початком іспиту.

«Це був довгий шлях, адже перші кроки були зроблені ще близько двох років тому, коли ми розпочали встановлювати системи відеофіксації у екзаменаційних класах, де відбувається здача теоретичної частини іспиту. Відтепер забезпечено доступ до контролю усіх етапів екзамену з навичок водіння, як теоретичного так і практичного», – зазначив начальник Регіонального сервісного центру МВС у Львівській області Олександр Плашовецький.

Водночас у сервісному центрі пояснюють, що нововведення допоможе зменшити корупційну складову, уникнути можливих суперечностей під час складення іспиту та виявити здійснене порушення. У разі суперечностей кандидат у водії матиме можливість оскаржити результати іспиту.

«Впровадження відеофіксації забезпечить прозорість процедури складення практичного іспиту на право керування, адже тепер у випадку виникнення будь-яких запитань, є можливість з легкістю перевірити наскільки об’єктивною була оцінка», – зазначив заступник начальника Регіонального сервісного центру МВС у Львівській області Володимир Лисик.

Зараз система працює у тестовому режимі. Термін зберігання вивантаженої інформації з відеореєстратору становить 10 діб, проте у майбутньому планується збільшити термін зберігання відео.