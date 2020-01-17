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У Палаці культури покажуть картини видатного українського художника

Ольга Денисяка

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Сьогодні, 17 січня, у Палаці Гната Хоткевича відбудеться відкриття виставки Володимира Немири «Семіотика барв». Про це Львівському порталу повідомили організатори.

 

Це єдина у Львові виставка відомого українського автора, який 15 років творив у США. «Семіотика барв» є колекцією останніх років живописця, в якій він переосмилює нашу буденність та окреслює її нове бачення.

Володимир Немира – художник-графік, живописець, культурний діяч, ілюстратор книжок. Член Національної Спілки Художників України. Випускник факультету декоративно-прикладного мистецтва Львівської національної академії мистецтв. Світогляд митця сформувався під впливом українських художників-модерністів Нью-Йоркської групи Юрія Соловія, Михайла Дзиндри, Емми Андієвської. Дружина пана Володимира – Катерина Немира – скульпторка, письменниця, педагогиня, авторка власної методи навчання дітей образотворчого мистецтва.

Із 1993 по 2008 роки митець проживав у США, де разом із дружиною організував мистецький центр «Світлиця», що проводив майстер-класи, фестивалі, літературні вечори, театральні вистави тощо. В роки війни в Україні Володимир Немира своєю діяльністю зробив значний внесок у допомозі країні. У 2014 році на благодійному аукціоні «Заради життя» на підтримку воїнів АТО картину «Бокораш» Володимира Немири було продано за 37 500 гривень. Протягом останніх разом із дружиною здійснив проєкт  «Схід-Захід: єднання»  відвідавши зі своїми роботами 22 міста України.

Відкриття виставки відбудеться 17 січня о 18:30 год. у виставковому залі Палацу Гната Хоткевича , що на вулиці Кушевича, 1. Картини можна переглянути з 17 до 31 січня. У будні виставка доступна із 16:00 до 20:00 год. У вихідні – із 12:00 до 16:00 год.

Фото: організатори

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