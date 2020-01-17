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У неділю в Львові відбудуться зміни у русі трамваїв № 1 та № 2

Соломія Головіна

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На свято Богоявлення, 19 січня, на площі Ринок традиційно відбудеться щорічний чин освячення води за участі духівників усіх християнських конфесій міста. На час урочистостей відбудуться зміни у русі трамвайних маршрутів № 1 і № 2. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

 

«19 січня з 13.00 год, на період проведення заходів на пл. Ринок, трамваї № 1 і № 2 через площу не курсуватимуть», – повідомили в ЛКП «Львівелектротранс».

Трамваї курсуватимуть у наступному напрямку:

Маршрут № 1 – «Залізничний Вокзал – вул. Городоцька – вул. Підвальна – вул. Пасічна та у зворотному напрямку.

Маршрут № 2 – «вул. Коновальця – вул. Сахарова – вул. Вітовського – вул. Ів. Франка — вул. Личаківська — вул. Пасічна» та у зворотному напрямку.

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