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Торік на Львівщині сталося 268 п’яних ДТП

Соломія Головіна

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Керування транспортним засобом у нетверезому стані є п’ятою причиною ДТП з потерпілими у 2019 році. Про це Львівському порталу повідомили у прресслужбі патрульної поліції Львівщини.

 

Як інформують правоохоронні органи, у минулому році на території Львівської області зареєстрували 268 ДТП, які сталися саме через перебування водіїв у нетверезому стані. 20 таких аварій із постраждалими, в яких 32 особи травмовано.

«В стані сп’яніння знижується передбачливість та обережність, здатність визначати дистанцію та інтервал. Зростає відхилення від нормальної поведінки, в залежності від кількості спожитих алкоголю чи наркотичних засобів.

Водії неправильно сприймають, що відбувається навколо та не так реагують на обстановку, яка склалась. Діяльність мозку сильно вповільнюється. Порушується координація дій, втрачається реальне уявлення про те, що відбувається», – застерігають у патрульній поліції.

За 2019 рік патрульні Львівської області склали 2300 протоколів на водіїв, які керували транспортними засобами в стані алкогольного сп’яніння.

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