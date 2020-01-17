Сихівчан кличуть на спільну коляду

На наступну суботу, 25 січня, біля церкви Різдва Пресвятої Богородиці організовують наймасовішу сихівську коляду. Мешканців мікрорайону та всіх охочих закликають долучатись до заходу. Про це йдеться на сторінці храму у Facebook, передає Львівський портал.

Наймасовіша сихівська коляда лунатиме відразу біля церкви Різдва Пресвятої Богородиці, яка є найбільшим храмом району. Початок – о 19:00 год.

«Закликаю усіх прийти, щоб Богові заспівати славу. Бо Різдво – це час, коли Бог божественним світлом доторкається до наших душ і вони співають. Хай Бог благословить кожного, хто вміє Його побачити, перед ним приклонитись і отримати від Нього силу», – зазначив настоятель храму Різдва Пресвятої Богородиці отець Орест Фредина.

Зазначимо, що 25 січня на Сихові відбудеться також і фестиваль «Різдвяна радість», під час якого у Центрі Довженка виступатимуть дитячі колективи. Початок – о 10:00 год., вхід – вільний.