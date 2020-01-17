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Сихівчан кличуть на спільну коляду

Наталя Дуляба

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На наступну суботу, 25 січня, біля церкви Різдва Пресвятої Богородиці організовують наймасовішу сихівську коляду. Мешканців мікрорайону та всіх охочих закликають долучатись до заходу. Про це йдеться на сторінці храму у Facebook, передає Львівський портал.

 

Наймасовіша сихівська коляда лунатиме відразу біля церкви Різдва Пресвятої Богородиці, яка є найбільшим храмом району. Початок – о 19:00 год.

«Закликаю усіх прийти, щоб Богові заспівати славу. Бо Різдво – це час, коли Бог божественним світлом доторкається до наших душ і вони співають. Хай Бог благословить кожного, хто вміє Його побачити, перед ним приклонитись і отримати від Нього силу», – зазначив настоятель храму Різдва Пресвятої Богородиці отець Орест Фредина.

Зазначимо, що 25 січня на Сихові відбудеться також і фестиваль «Різдвяна радість», під час якого у Центрі Довженка виступатимуть дитячі колективи. Початок – о 10:00 год., вхід – вільний.

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