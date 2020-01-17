Свято Богоявлення у Львові. Розклад богослужінь у храмах

На свято Богоявлення 19 січня у катедральних храмах Львова відбудуться святкові богослужіння та освячення води. 18 січня, служитимуть Велике Повечір’я. Духівники міста запрошують на спільну молитву. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

Архикатедральний Собор Святого Юра УГКЦ (пл. Святого Юра, 5)

18 січня 2020 р.

7:30 – Божественна Літургія за упокій. Панахида.

9:00 – Божественна Літургія св. Йоана Золотоустого. Чин Великого освячення води Святих Богоявлень.

14:00 – Ісусова молитва за онкологічних хворих (у крипті Собору).

16:00 – Велика Вечірня. Велике Повечір’я з Литією. Утреня. Звершують архиєреї.

19 січня 2020 р.

7:30 – Божественна Літургія св. Василія Великого. Чин Великого освячення води Святих Богоявлень.

9:00 – Божественна Літургія св. Василія Великого. Чин Великого освячення води Святих Богоявлень.

11:00 – Архиєрейська Божественна Літургія. Очолить Митрополит Львівський УГКЦ Ігор. Чин Великого освячення води Святих Богоявлень.

14:00 – Ісусова молитва за онкологічних хворих (у крипті Собору).

18:00 – Вечірня.

Покровський кафедральний Собор ПЦУ (вул. Грушевського, 2)

18 січня 2020 року

9:00 – Божественна Літургія св. Іоана Золотоустого з Архиєрейським чином та Вечірня. Очолить Митрополит Львівський і Сокальський ПЦУ Димитрій.

10:30 – Велике освячення води, Архиєрейським чином.

17:00 – Всенічне Бдіння, Архиєрейським чином.

19 січня 2020 року.

8:00 – Божественна Літургія св. Василія Великого

10:00 — Божественна Літургія св. Василія Великого, Архиєрейським чином. Очолить Митрополит Львівський і Сокальський ПЦУ Димитрій.

12:00 – Велике освячення води Архиєрейським чином.

18:00 – Вечірня з колядками.

Храм Успіння Пресвятої Богородиці ПЦУ (вул. Руська, 5)

18 січня 2020 року

8:30 – Божественна Літургія

16:00 – Повечір’я.

19 січня 2020 року

7:00 – Архиєрейська Божественна Літургія. Очолить Митрополит Львівський ПЦУ Макарій. Чин Великого освячення води.

9:00 – Божественна Літургія

11:00 – Божественна Літургія

Свято-Георгіївський кафедральний храм УПЦ (вул. Короленка, 3)

18 січня 2020 року.

8:00 – Божественна Літургія. Після Літургії – Велика Вечірня та Велике освячення води.

17:00 – Всенічне бдіння з Литією.

19 січня 2020 року

7:00 – Божественна Літургія.

8:30 – Велике освячення води.

9:00 – Божественна Літургія

11:00 – Архиєрейська Божественна Літургія. Очолить Митрополит Львівський і Галицький УПЦ Філарет

12:30 – Велике освячення води

17:00 – Велика Вечірня. Молебень з Акафістом Богоявленню.

Раніше Львівський портал повідомляв про те, де у Львові можна пірнати на Водохреща, також ми нагадували про правила безпечного купання у водоймах.