Пологовому будинку на Мечникова подарували інкубатор для новонароджених за 400 тисяч

У Львові благодійники придбали інкубатор та два монітори для міського пологового будинку № 1. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

Мова йде про інкубатор для новонароджених Air Incu I, японського виробництва, вартістю 400 тис. грн, а також 2 монітори пацієнта uMEC 12 вартістю 68 тис. грн кожен.

«Сьогодні в пологовому будинку № 1 крутий день – він отримав чудовий різдвяний подарунок від «Кредобанку». Дуже вдячна людям, які визначають правильні пріоритети, бо наші діти – це найважливіше. До сьогодні у цьому пологовому було 5 таких інкубаторів, а тепер відділення інтенсивної терапії отримало шостий і є повністю облаштованим всією необхідною сучасною апаратурою», – зазначила заступниця міського голови з гуманітарних питань Галина Слічна.

Як розповіли у пологовому будинку № 1, загалом у медзакладі функціонує 5 інкубаторів для новонароджених, і 2 з них – подібного типу. Тож придбання нового інкубатора та моніторів пацієнта забезпечить ще кращі умови для якісної, швидкої та ефективної роботи працівників пологового будинку з метою встановлення точного діагнозу, ефективного лікування і підвищення якості надання медичної допомоги немовлятам.

«Унікальність цього обладнання в тому, що воно придбане для найменших пацієнтів пологового будинку. Мова йде про недоношених або хворих діток. В нашому пологовому будинку таких дітей народжується біля 18%. Вони не можуть поскаржитись на свій стан здоров’я, не можуть попросити про допомогу, тому ми повинні їм у цьому допомогти. Це обладнання дає можливість діагностувати будь-які відхилення у здорові новонароджених і допомогти за допомогою виходжування їх у інкубаторі. Завдяки ньому ми врятуємо дуже багато маленьких життів», – наголосила головна лікарка КНП «Пологовий клінічний будинок № 1 м. Львова» Людмила Шекета.