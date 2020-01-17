На Стрийській у Львові палала СТО: є понищені авто

У Львові на вул. Стрийська спалахнула пожежа у приміщенні СТОПро це Львівському порталу повідомили у пресслужбі ГУ ДСНС у Львівській області.

Повідомленні про займання в одноповерховому цегляному приміщенні СТО на вул. Стрийська, 195А надійшло рятувальникам 17 січня о 05:26 год.

На момент прибуття вогнеборців до місця виклику з вікон будівлі вибивався густий чорний дим. Пожежу вдалось ліквідувати о 06:13 год.

«Внаслідок пожежі вогнем знищено автомобіль Volkswagen Passat, 7 металопластикових вікон та робочий інвентар на площі 5 кв м. Пошкоджено автомобіль SUZUKI Jimny та перекриття даху на площі 6 кв м», – інформують у ГУ ДСНС у Львівській області.

До ліквідації пожежі залучили 14 чоловік особового складу та 3 одиниці спецтехніки.

Обставини та причина виникнення займання встановлюється. Внаслідок пожежі ніхто не постраждав.

Фото: ДСНС Львівщини