На Львівщині керівник одного з відділень банку разом із колегами «відмили» півтора мільйона

На Львівщині судитимуть учасників організованої злочинної групи, які заволоділи коштами банківської установи. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації поліції у Львівській області.

Так, під час досудового розслідування правоохоронці встановили, що протягом 2015 – 2018 років працівники банку проводили незаконні операції щодо перерахунку коштів з депозитних на поточні рахунки без відома та згоди клієнтів і в подальшому отримували гроші у банкоматах.

Організувала діяльність групи 50-річна мешканка Жидачівського району, яка обіймала посаду керівника відділення банку, а спільниками були троє працівників цього ж відділення віком від 33 до 58 років. Загалом зловмисники заволоділи коштами установи у сумі більше півтора мільйона гривень.

Слідчі повідомили їм про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч.5 ст.191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) та ч.3 ст.362 (несанкціоновані дії з інформацією, яка оброблюється в електронно-обчислювальних машинах (комп’ютерах), автоматизованих системах, комп’ютерних мережах або зберігається на носіях такої інформації, вчинені особою, яка має право доступу до неї) Кримінального кодексу України.

Досудове розслідування завершено, обвинувальний акт скеровано на розгляд суду. Учасникам злочинної групи загрожує позбавлення волі до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.