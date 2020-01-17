Майже 300 кг сала та кишкової оболонки намагались нелегально провезти з Польщі

Українка, повертаючись з Польщі, намагалась нелегально провезти через кордон у спеціально виготовлених сховках автомобіля майже 300 кг кишкової оболонки та сала. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Галицької митниці.

Зазначається, що українка вчора, 16 січня, прямувала з Республіки Польщі легковим автомобілем «WV PASSAT» через пункт пропуску «Краковець-Корчова» та обрала смугу руху «зелений коридор».

Працівники Галицької митниці скерували авто в місце поглибленого огляду транспортних засобів. Згодом у спеціально виготовлених сховищах, зокрема в ємкості, що кріпилась до днища багажника автомобіля, бампері, подвійному дні під заднім сидінням, паливному баку, лонжеронах, центральній консолі та порожнині між радіатором та радіаторною решіткою знайшли 293 кг соленої кишкової оболонки та свиняче сало.

Предмети правопорушення та автомобіль вилучено. Їх вартість буде встановлено додатково. Справу скерують до суду.

Фото: Галицька митниця