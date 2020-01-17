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Двоє чоловіків викрали у центрі Львова платіжний термінал iBoх

Соломія Головіна

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На вулиці Огієнка у Львові двоє чоловіків викрали платіжний термінал iBoх, прикріплений до стіни будинку. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації поліції у Львівській області.

 

Зазначається, що сьогодні, 17 січня, близько 2:10 год. на оперативну лінію 102 зателефонував львів’янин, котрий повідомив про крадіжку. Зловмисники завантажили термінал в автомобіль-таксі та втекли.

На місце події негайно виїхала слідчо-оперативна група. Тим часом співробітники Ситуаційного центру поліції Львівщини передали орієнтування на зловмисників підрозділам поліції та відстежили маршрут руху автомобіля зловмисників.

Вже близько 2:50 год. патрульні поліцейські зупинили «Шкоду» у центрі Львова та затримали зловмисників. Їх особи встановлені: це мешканці Львова віком 28 та 29 років, обидва раніше вже притягувались до кримінальної відповідальності.

За фактом слідчі Галицького відділу поліції відкрили кримінальне провадження за ч.2 ст.185 (крадіжка) ККУ. Санкція статті передбачає покарання  до п’яти років позбавлення волі. Проводяться першочергове слідчі дії.

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