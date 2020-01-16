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Зеленський відкликав законопроєкт змін до Конституції щодо децентралізації

Соломія Головіна

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Президент України Володимир Зеленський і народні депутати від «Слуги народу» висловили спільну думку про те, що внесення змін до Конституції стосовно реформи децентралізації потребує детального обговорення та консультацій з представниками всіх сторін. Про це повідомляє пресслужба глави держави.

 

За результатами зустрічі глава держави вирішив відкликати поданий ним раніше проєкт закону  «Про внесення змін до Конституції України (щодо децентралізації влади)» (реєстраційний номер 2598) і скерувати його на доопрацювання.

Раніше Володимир Зеленський пропонував змінити окремі положення Конституції України щодо адміністративно-територіального устрою. Зокрема йдемо мова про ліквідацію поняття «район», а натомість введення «округ», а також інституцію префектів замість місцевих державних адміністрацій.

Депутати Львівської облради вважають, що зміни до Конституції Зеленського можуть призвести до федералізації.

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