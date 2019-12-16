Ліквідація районів, створення префектів: які зміни Зеленський хоче внести до Конституції?

Президент Володимир Зеленський пропонує змінити окремі положення Конституції України щодо адміністративно-територіального устрою. Про це йдеться у законопроєкті №2598, який зареєстрований на сайті Верховної Ради, пише УП.

Проєкт закону №2598 зареєстрували на сайті парламенту 13 грудня, втім його зміст відкрили лише через кілька днів.

Згідно з супровідними документами, що тепер з’явились на сайті ВРУ, зміни до Конституції України стосуються децентралізації влади. Так, ліквідується поняття «район», а натомість вводиться «округ» та інституція префектів замість місцевих державних адміністрацій.

Перелік адміністративно-територіальних одиниць планують ввести такий: громада, округ, область, Автономна Республіка Крим.

Утворення і ліквідація громад, округів, областей, встановлення і зміна їхніх меж, віднесення поселень до категорії сіл, селищ, міст, найменування і перейменування поселень, громад, округів, областей відноситься до повноважень Верховної Ради за поданням Кабінету міністрів.

У законопроєкті прописано, що зміна меж, найменування і перейменування громад та поселень здійснюється з урахуванням думки їхніх мешканців у порядку, визначеному законом.

Пропонується закріпити, що виключно законами України визначаються адміністративно-територіальний устрій, правовий статус адміністративно-територіальних одиниць; правовий статус міста Києва як столиці України.

Визначається, що виконавчу владу в областях і округах здійснюють територіальні органи центральних органів виконавчої влади (замість місцевих держадміністрацій).

Представниками держави в округах і областях, у місті Києві є префекти (зараз – голови ОДА). Префект, який є державним службовцем, призначається на посаду та звільняється з посади президентом України за поданням Кабінету міністрів.

Строк перебування префекта на посаді в одному окрузі, області, місті Києві не може перевищувати трьох років.

Визначено також, що префект під час здійснення своїх повноважень підзвітний та підконтрольний президентові та уряду.

Термін повноважень депутатів голів громад, депутатів усіх рад громад, окружних, обласних рад визначається 4 роками (наразі місцева влада обирається на 5 років).

Верховна Рада при цьому отримує право призначати позачергові вибори голови громади, ради громади, окружної, обласної ради не пізніше 180 днів з дня дострокового припинення повноважень голови громади, складу ради громади, окружної, обласної ради, а в разі ухвалення місцевою владою акта, що не відповідає Конституції та створює загрозу порушення державного суверенітету, територіальної цілісності чи загрозу національній безпеці – не пізніше 120 днів з дня такого припинення.

Пропонується виключити перелік конкретних назв усіх областей України, закріплений у чинній редакції Конституції.

У статті 133 пропонують викласти підпункт «міста Київ та Севастополь мають спеціальний статус, який визначається законами України» у такій редакції: «Правовий статус міста Києва як столиці України визначається окремим законом».

У пояснювальній записці вказано, що проєкт ґрунтується на ідеях сучасного конституціоналізму, Угоді про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони, Європейській хартії місцевого самоврядування та інших міжнародно-правових актах.

Як повідомляв Львівський портал, законопроєкт про зміни до Конституції України Володимир Зеленський визначив як невідкладний.

Міністр закордонних справ України Вадим Пристайко пояснював, що вносячи згадані зміни до Конституції, Київ виконує Мінські угоди.