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В обмінниках Львова дорожчає долар та євро

Андрій Котенський

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Національний банк посилив офіційний курс гривні до долара. Станом на 16 січня американська валюта подешевшала на 4 копійки і встановлена на позначці 23,98 грн за долар. Водночас офіційний курс гривні до євро знизився на 4 копійок і встановлений на рівні 26.72 грн. Про це Львівському порталу повідомили в НБУ.

 

У обмінниках Львова долар та євро зросли в ціні. Так, за американський долар зараз дають в середньому 23.95 грн (+10 коп.), а купують по 24.25 грн (+5 коп.). Натомість за євро в середньому дають по 26.40 (+10 коп), а продають по 26.90 грн (+10 коп.).

Злотий по 6.25 – 6.32 грн відповідно.

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