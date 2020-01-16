У суботу в Львові відбудеться міжнародний турнір з легкоатлетичних стрибків

У Львові 18 січня відбудеться ХХI міжнародний турнір з легкоатлетичних стрибків «Меморіал Олексія Дем’янюка». Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

Змагання проводяться в пам’ять про відомого українського спортсмена, майстра спорту міжнародного класу, учасника ХХІІ Олімпійських Ігор 1980 року, володаря найкращого результату світу в сезоні 1981р.

Особливістю змагань є участь у них як юних спортсменів-початківців, так і відомих атлетів: учасників, призерів та переможців Олімпійських ігор, чемпіонатів світу та Європи.

Минулого року на «ХХ Меморіалі Олексія Дем’янюка» перемогу з рекордом турніру (196 см) здобула одна з найуспішніших українських легкоатлеток, призерка Чемпіонату світу Юлія Левченко. А цьогоріч у змаганнях візьме участь срібна призерка Чемпіонату Світу та наймолодша в історії переможниця Діамантової Ліги Ярослава Магучих. Ярослава цього року встановила світовий рекорду серед юніорок (2,04) та отримала від Світової легкої атлетики нагороду «Зірка, яка сходить», а також стала переможницею в аналогічній номінації у Європі. Побореться з нею за перемогу і чемпіонка Всесвітньої Універсіади 2019 Юлія Чумаченко (особистий рекорд 194 см.). Конкуренцію їм складуть українські стрибунки, а також спортсменки із Туреччини.

У чоловічому Гран-Прі також очікується запекла боротьба. Окрім українських стрибунів за нагороди боротимуться спортсмени з Австрії та Туреччини. Серед учасників чоловічого Гран-Прі:

— чемпіон світу 2005 року Юрій Кримаренко, який має в активі стрибок на 2,34 м;

— бронзовий призер Чемпіонату Європи серед молоді Віктор Лонський, з особистим рекордом 228 см;

— учасник Олімпійських Ігор у Ріо-де-Жанейро Дмитро Яковенко, який має особистий рекорд 230 см;

— срібний призер Чемпіонату світу серед юнаків та срібний призер чемпіонату Європи серед юніорів — Дмитро Нікітін (особистий рекорд 228 см);

— майстер спорту міжнародного класу, Андрій Ковальов (особистий рекорд 228 см);

— призер юнацьких Олімпійських ігор, призер чемпіонату Європи 2019 серед юніорів Олег Дорощук;

— переможець минулорічного меморіалу О. Дем’янюка, фіналіст Всесвітньої універсіади 2019, член спортивного клубу «Висота» Вадим Кравчук.

Почесними гостями змагань будуть восьмиразова медалістка Чемпіонатів світу, бронзова призерка Олімпійських Ігор у Атланті 1996 та рекордсменка України (205 см) у стрибках у висоту – Інга Бабакова. Також очікується приїзд президента Федерації Легкої атлетики України Ігора Гоцула та головного тренера збірної команди з легкої атлетики Вячеслава Тиртишника.

Крім спортсменів нагороди отримають і тренери. Наставники переможців змагань Гран-Прі будуть відзначені грошовими винагородами та отримають Кубок пам’яті Миколи Андрійовича Вальчука, заслуженого тренера України, який був засновником Львівської школи стрибків у висоту.

В програмі змагань заплановано юнацький та юніорський турнір, Гран-прі серед жінок та чоловіків. Серед глядачів буде проведено розіграш призів від партнерів змагань.

СК «Висота» здійснить нагородження найкращих спортсменів Клубу за 2019 рік. Ними визнані переможці та призери чемпіонатів України й учасники офіційних міжнародних змагань в різних вікових номінаціях: Дмитро Дем’янюк, Вадим Кравчук, Владислав Лавський, Марія Алейнікова, Анастасія Матвійок, Ілля Оліферовський.

Шанувальників легкої атлетики запрошують 18 січня за адресою: манеж ЛДУФК (вул. Черемшини 17). Для тих, хто не може потрапити до Львова на турнір, уже традиційно буде проводитись онлайн-трансляція змагань, яку можна дивитись на офіційному сайті турніру: http://demyanyuk-memorial.lviv.ua/

РОЗКЛАД ЗМАГАНЬ

10:20 год. – дівчата 2003−2004/2005−2006 р.н.

11:40 год. – юнаки 2003−2004/2005−2006 р.н.

13:20 год. – юніори 2001−2002 р.н.

14:20 год. – урочисте відкриття та нагородження призерів ранкової програми

15:00 год. – Гран-прі жінки

16:30 год. – Гран-прі чоловіки

18:00 год. – нагородження призерів Гран-прі.