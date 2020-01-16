У Львові затримали податківця на хабарі

У Львові працівники Державного бюро розслідувань затримали податківця, який вимагав хабар у готельєра за неоформлених працівників. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі ДБР.

За даними відомства, слідчими територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Львові, 16 січня 2020 року затримано головного державного ревізора-інспектора ГУ Державної податкової служби у Львівській області під час одержання неправомірної вигоди у сумі 30 000 гривень.

За попередньою інформацією, податківець вимагав «винагороду» від власника готельного комплексу за непритягнення до можливої відповідальності за неоформлення трудових відносин з найманими працівниками.

Наразі тривають невідкладні слідчі дії, вирішується питання щодо повідомлення про підозру та обрання запобіжного заходу.

Податківцю загрожує до 10 років тюрми з конфіскацією майна та позбавлення права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років.

Фото: ДБР