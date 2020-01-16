У Львові тимчасово не їздить тролейбус №25

Сьогодні, 16 січня, через витік води на вулиці Шота Руставелі, 14−16 тимчасово не їздить тролейбус №25. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

«На час ремонтних робіт з ліквідації витоку води на вул. Шота Руставелі призупинено курсування тролейбусу № 25. Тролейбуси з цього маршруту ми поставили на інші маршрути. Як тільки роботи будуть завершені, тролейбус № 25 відновить роботу», – повідомив начальник служби диспетчеризації та організації дорожнього руху ЛКП «Львівелектротранс» Володимир Забавський.