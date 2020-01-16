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У Львові 55-річна жінка зарізала свого співмешканця

Соломія Головіна

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У Львові поліцейські затримали 55-річну зловмисницю, причетну до вбивства співмешканця. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації поліції у Львівській області.

 

Зазначається, що після опівночі 15 січня на оперативну лінію 102 надійшло повідомлення про те, що у квартирі на вулиці Генерала Грекова у Львові чоловікові заподіяли ножове порання.

На місці події працювала слідчо-оперативна група, працівники служб  Шевченківського відділу поліції та Головного управління поліції Львівщини. Правоохоронці виявили у помешканні тіло 49-річного місцевого мешканця без ознак життя із тілесним ушкодженням.

Встановлено, що до скоєння злочину причетна його 55-річна співмешканка, яка заподіяла чоловікові ножове поранення шиї.

Зловмисницю затримали. Слідчі Шевченківського відділу поліції повідомили їй про підозру у скоєнні злочину, передбаченого ч.1 ст.115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Жінці, якій загрожує від семи до п’ятнадцяти років позбавлення волі, невдовзі суд обере міру запобіжного заходу. Проводиться досудове розслідування.

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