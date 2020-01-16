У Львові 55-річна жінка зарізала свого співмешканця

У Львові поліцейські затримали 55-річну зловмисницю, причетну до вбивства співмешканця. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації поліції у Львівській області.
Зазначається, що після опівночі 15 січня на оперативну лінію 102 надійшло повідомлення про те, що у квартирі на вулиці Генерала Грекова у Львові чоловікові заподіяли ножове порання.
На місці події працювала слідчо-оперативна група, працівники служб Шевченківського відділу поліції та Головного управління поліції Львівщини. Правоохоронці виявили у помешканні тіло 49-річного місцевого мешканця без ознак життя із тілесним ушкодженням.
Встановлено, що до скоєння злочину причетна його 55-річна співмешканка, яка заподіяла чоловікові ножове поранення шиї.
Зловмисницю затримали. Слідчі Шевченківського відділу поліції повідомили їй про підозру у скоєнні злочину, передбаченого ч.1 ст.115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Жінці, якій загрожує від семи до п’ятнадцяти років позбавлення волі, невдовзі суд обере міру запобіжного заходу. Проводиться досудове розслідування.
Соломія Головіна