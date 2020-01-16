Розповіді про порятунок життя: львів’ян кличуть на «Час історій»

У четвер, 23 січня, відбудеться Час історій з Іриною Снітинською. Події Часу історій – це платформа сторітелінгу, де промовці діляться з гостями своїми особистими історіями на спільну тему. Фактично виступ на Часі історій – це публічна сповідь. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

Подія Час історій: Рятуючи життя – зібрала промовців, які діляться своїми історіями порятунку життів у прямому та переносному сенсах. Вони були у ситуаціях, в яких може опинитися кожен із нас, та відтепер вже мати приклад, як врятувати власне життя чи життя людини поруч.

Серед спікерів Час історій: Рятуючи життя – Андрій Рождєствєнський, бізнес-консультант, викладач Lviv Business School (LvBS), виконавчий директор Центру Лідерства УКУ. Андрій Рождєствєнський регулярно випробовує себе у різних надзвичайних ситуаціях – це його стиль життя. Його захоплення – гори та альпінізм, музика і консультування військових. В житті пана Андрія було безліч моментів, пов’язаних із рятуванням життя і він впевнений, що брати на себе відповідальність, маючи відповідні навички та підготовку – це обов’язок.

Історіями про порятунок життя в прямому сенсі ділитиметься на події Василь Кашуба – голова та інструктор Курсів першої допомоги CAB, інструктор Європейської ради реанімації. Пан Василь професійно навчає людей рятувати життя і робить це дуже успішно. За час своєї діяльності він навчив надавати домедичну допомогу понад 50 000 осіб і продовжує це робити. Учасники зустрічі почують його особисті історії порятунку і історії порятунку його учнів, які надихають навчитися допомагати як собі, так і іншим.

Промовиця Час історій: Рятуючи життя Марта Левченко вже понад 10 років займається допомогою дітям із неблагополучних сімей, допомогаючи не лише їм, але й їхнім матерям. Марта Левченко – благодійниця, президентка фонду «Я Майбутнє України», засновниця Дому добра «Мрія Марти». Її Дім добра у Чернівцях приймає матерів з дітьми, що опинились у складних кризових ситуаціях. Історія Марти про порятунок вже понад 3000 сімей з усієї України, про шанс на зміни та інше життя, який можна їм подарувати.

Спікерка події Зоряна Войтів – засновниця і директорка Егоїст – журналу для справжніх чоловіків. Історія пані Зоряни про те, як іноді слова, сказані в потрібний момент, можуть врятувати життя. Історія стала поворотною не лише для її безпосередніх учасників, але й для самої пані Зоряни. Вона вірить, що кожне слово важить, усі зустрічі та розмови в житті не випадкові і брати відповідальність на себе за долі інших людей можна і потрібно.

Ще один із спікерів події – Валерій Чоботар, заслужений тренер України з фрі-файту, ветеран АТО, психотерапевт. Пан Валерій – польовий командир добровольців у війні на сході України з позивним «Гатило», учасник боїв за донецький аеропорт, один із героїв фільму «Добровольці Божої чоти» Леоніда Кантера. Історія пана Валерія непроста, він поділиться тим, як не лише рятувати життя побратима у реальному бою, а як рятувати себе із безвиході та депресії. Його історія про те, як змінює людину війна і про те, як можна змінити себе самому і насправді себе врятувати.

Промовиця Оксана Цебрівська – графічна дизайнерка, координаторка проєктів львівської онкоспільноти «Жити зараз» розповість особисту історію про виявлення та боротьбу з онкозахворюванням. Її історія про те, що кожен з нас, проводячи планову періодичну діагностику, може врятувати власне життя, про роботу в спільноті і її мрію, пов’язану з психологічною допомогою важко хворим та їх сім’ям.

Сергій Бабіч – промовець Час історій: Рятуючи життя, один з найбажаніших спікерів кожної ІТ конференції країни. Сергій Бабіч – awesome frontend developer з більш, ніж 10 роками досвіду, засновник та організатор конференції LvivCSS, організатор мітапів GlobalCSS. Історія пана Сергія про переформатування себе, про те, як з пересічної людини перетворитися на публічну особу, організатора та гуру, якого драйвлять поїздки, виступи, а глобально – зміна світу на краще. Історія пана Сергія про благодійність і ІТ, про марафон збору коштів на лікування людини, про яку він почув вперше, про те, як наважитися допомагати, і про те, що рятувати життя можна безліччю способів.

20% коштів з усіх квитків на Час історій: Рятуючи життя з позначкою BABICH будуть перераховані на лікування Дмитра Зайця. Допомогти Дмитрові можна за посиланням.

Час історій: Рятуючи життя відбудеться 23 січня о 19:00 в автосалоні «Ніко Захід Моторс» за адресою: вул. Липинського, 50Б.

Квитки можна придбати за посиланням.

Фото: організатори.