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Наркоторговця з Сихова посадили на 7 років

Ольга Денисяка

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До семи років позбавлення волі засудили 43-річного чоловіка, який продавав наркотики у власному домі на Сихові. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Прокуратури Львівської області.

 

Як встановили правоохоронці, 43-річний наркоторговець організував у власному помешканні на Сихові точку збуту наркотичних та психотропних речовин.

3 січня минулого року правоохоронці затримали фігуранта за підозрою ч.1. та ч. 2. ст. 307 КК України (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання з метою збуту, а також незаконний збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів )

Підозрюваному обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

3 січня цього року Сихівський районний суд визнав чоловіка винним та призначив остаточне покарання у вигляді 7 років позбавлення волі. Крім цього, суд конфіскував усе майно зловмисника.

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