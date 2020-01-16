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На вулиці Петлюри у Львові сталася пожежа у будинку: загинула безпритульна жінка

Вероніка Рой

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Сьогодні вночі, 16 січня, близько 01:40 год. у Львові на вулиці Петлюри, 23 сталася пожежа у підвалі п’ятиповерхового житлового будинку, у результаті якої загинула безпритульна жінка. Про це Львівському порталу повідомили у ГУ ДСНС у Львівській області.

 

«На момент прибуття вогнеборців до місця виклику, підвал був заповнений отруйними продуктами згорання. Під час розвідки пожежі було виявлено жінку та двох чоловіків, яких рятувальники винесли на свіже повітря. На вулиці потерпілих передали працівникам медичної служби», — повідомили рятувальники.

У результаті пожежі отруєння продуктами горіння жінка померла. Одного потерпілого, особа якого встановлюється, в стані середнього ступеня важкості госпіталізовано в КЗ ЛОР «Львівська обласна клінічна лікарня». Інший потерпілий з місця події втік.

О 02:03 вогнеборці локалізували пожежу, та о 02:04 ліквідували в складі ланки газодимозахисної служби. Внаслідок пожежі вогнем знищено сміття на площі 17 кв.м. До ліквідації пожежі залучили 8 чоловік особового складу та 2 одиниці спецтехніки. Обставини події та причини виникнення займання встановлюються.

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