На Львівщині створять новий піший туристичний маршрут

Працівники відділу рекреації Національного природного парку «Північне Поділля», який розташований у східній частині Львівської області, спільно із громадськими активістами села Вороняки Золочівського району приступили до реалізації проєкту нового пішого туристичного маршруту із назвою «Стежками Героїв села Вороняки». Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської ОДА.

Планується, що новий туристичний маршрут буде християнсько-патріотичний та історично-краєзнавчий, а його протяжність складатиме майже 12 км. Уздовж маршруту є багато різноманітних природніх та рукотворних об’єктів, що можуть зацікавити мандрівників усіх вікових категорій.

«Мандруючи туристичним маршрутом «Стежками Героїв села Вороняки», туристи матимуть нагоду ознайомитися з історією села, його святинями. Зокрема, зможуть пройтися Хресною Дорогою та побувати у величному сільському храмі на честь Жінок-Мироносиць. Також на маршруті є пам’ятні знаки, що свідчать про місця загибелі місцевих вояків УПА, які полягли в боях за незалежність України у буремні воєнні та післявоєнні роки, та залишки руїн повстанських криївок», – йдеться у повідомленні ЛОДА.

Серед природніх об’єктів, що трапляються уздовж маршруту – водні джерела, ставок, просторі луки та охайні лісостани в південних околицях села Вороняки, що є заповідними ділянками НПП «Північне Поділля».

Кінцевим пунктом нового туристичного маршруту визначено урочище Желяско, на лісовій ділянці якого встановлено декілька пам’яток християнського та національного характеру й облаштовано рекреаційну зону.

Додамо, що на сьогодні на шляху нового туристичного маршруту здійснено запис GPS-трек маршруту, котрий будь-хто із туристів може завантажити на власний ґаджет за посиланням та самостійно здійснити мандрівку маршрутом.

Фото: ЛОДА