Харків’янина, який під Львовом вчинив ДТП на викраденому авто, взяли під варту

Взяли під варту харків’янина, який 11 січня напідпитку викрав авто у Кам’янка-Бузькому районі. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі прокуратури Львівської області.

Інцидент трапився у селі Дернів, що у Кам’янка-Бузькому районі. Правоохоронці встановили, що 27-річний харків’янин напідпитку викрав автомобіль «Фіат» і попрямував до Львова.

«Цього ж дня фігуранта затримали правоохоронці у с. Гамаліївка, що на Львівщині. Порушнику вручили підозру за ч.2 ст. 289 КК України (Незаконне заволодіння транспортним засобом) та обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою», – йдеться в повідомленні.

За вчинення вказаного злочину підозрюваному загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на термін до 8 років.