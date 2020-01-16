На Львівщині час пожежі у будинку виявили тіло 63-річного господаря

У селі Березина Миколаївського району під час пожежі виявили тіло 63-річного власника. Про це Львівському порталу повідомили у пресцентрі ГУ ДСНС у Львівській області.

Зазначається, що повідомлення про пожежу в дерев’яному житловому будинку надійшло рятувальникам 15 січня о 12:27 год.

На момент прибуття вогнеборців до місця виклику з вікон будинку вибивався дим. Не гаючи часу, вогнеборці приступили до проведення робіт ліквідації загорання.

Під час розвідки пожежі в одній з кімнат було виявлено тіло чоловіка без ознак життя. Як з’ясувалось, загиблим виявився 63-річний власник будинку. О 12:57 год. вогнеборці локалізували пожежу, та о 13:04 год. повністю ліквідували. Внаслідок пожежі вогнем знищено речі домашнього вжитку на площі 4 кв м.

Фото: ГУ ДСНС у Львівській області