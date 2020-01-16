Мешканців Львівщини попереджають про густий туман

У Львівській області сьогодні вночі та завтра вранці очікується туман видимістю 200 – 500 м. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі ГУ ДСНС у Львівській області.

«За повідомленням Львівського обласного центру з гідрометеорології України на території області до кінця доби 16 січня та вночі і вранці 17 січня очікується туман видимістю 200 – 500 м. На окремих ділянках доріг ожеледиця», – зазначається у повідомленні.

Рятувальники Львівщини звертаються до водіїв бути вкрай обережними та уважними під час керування автомобілем.

Просимо Вас відповідально ставитись до власного життя та життя своїх рідних і в разі небезпеки телефонувати до Служби порятунку «101».

нагадаємо, 15 січня Львів побив температурний рекорд: температура повітря піднялась до +10 градусів.