Львів’ян сьогодні кличуть у Гарнізонний храм на різдвяний концерт «Дударика»

Сьогодні, 16 січня, у Львівському гарнізонному храмі Св. Петра і Павла, який розташований на вул. Театральній, відбудеться великий різдвяний концерт «Ретро коляда» від хорової капели «Дударик». Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

Зазначимо, концерт відбудеться о 20 год. Він буде безкоштовним, але відвідувачів проситимуть зробити пожертву на реставраційні роботи Гарнізонного храму.

«Хто ще пам’ятає концерти «Дударика» 20−30 років тому? Тепло, різдвяна містерія, хори аккапела, дзвіночки. Мій батько, Микола Кацал, вкладав увесь хист і душу у ці концерти. Ще було одне — ми через одного співали «Син Божий народився», всупереч системі і наражаючи Кацала на небезпеку тюрми. Мене попросила мама зробити такий концерт. Так, щоб вініл потік і було чутно потріскування гноту свічки, щоб запахло кутею і медом, такий має бути концерт», — зазначив організатор концерту, керівник «Дударика» Дмитро Кацал.