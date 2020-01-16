Якої погоди чекати на Львівщині 17 січня?

У п’ятницю, 17 січня, у Львові та області синоптики прогнозують сонячну погоду без опадів, проте із ранковим туманом і ожеледицею. Про це Львівському порталу повідомили у регіональному центрі з гідрометеорології.

Вночі температура повітря становитиме 1-3 градуси морозу, вдень стовпчик термометра підніметься до познаки +4-6°С. Вітер південно-східний, 3-8 м/с.

Вночі та вранці на території Львівщини очікується туман видимістю 200-500 м, слабка ожеледь, на окремих ділянках доріг – ожеледиця. Мінлива хмарність, без опадів.

Відтак жителів області закликають дотримуватися правил безпеки, а водіїв просять бути максимально обережними на дорозі.

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