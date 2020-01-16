Які вулиці у Львові ремонтуватимуть у 2020 році: перелік

У Львові розпочали роботи з капітального ремонту великих вулиць. Цього року на це передбачено більше одного мільярда гривень. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

Заступниця міського голови Львова з питань житлово-комунального господарства Ірина Маруняк розповіла, що зараз у Львові тривають роботи на вул. Д. Апостола і відновлено – на вул. Миколайчука. До кінця січня розпочнуть роботи на вул. Хуторівка та вул. Шевченка, та ремонт дороги до мікрорайону Білогорща. Також облаштують квазі-кільце від вул. Залізничної до вул. Левандівської.

«Щодо вул. Шевченка, то її будемо робити в три черги. Перша черга – це квазі-кільце. Друга – ремонт від церкви св. Анни і до вул. Ярослава Мудрого. Третя – від вул. Ярослава Мудрого і до вул. Залізничної. У лютому плануємо відновити роботи на вул. Курмановича. Щодо великих об’єктів, то цього року розпочнемо ремонтні роботи на вул. С. Бандери і вул. Хмельницького та вул. Чернівецької», – розповіла заступниця міського голови Львова з питань житлово-комунального господарства.

Також Ірина Маруняк зазначила, що цього року відремонтують два мости. Перший – це міст на вул. Головатого-Сулими. Другий міст, який має стратегічне значення, – на вул. Шевченка-Ковча. Зараз проєкт на експертизі і, орієнтовно, в травні там почнуть роботи. Також у планах на цей рік також ремонт вул. П. Орлика і вул. Грінченка.

Одночас посадовиця відзначила, що взимку проводять тільки інженерні мережі, а асфальтуватимуть, коли будуть належні погодні умови. Також у квітні райадміністрації розгорнуть роботу щодо поточного ремонту доріг. Вулиці робитимуть великими картами – від бордюра до бордюра. Також впродовж року вони проводитимуть капітальний ремонт хідників і дворів.

За її словами, на капітальний ремонт вулиць передбачено більше 1 млрд грн. Крім того, передбачені кошти районним адміністраціям на поточний ремонт, у сумі 63 млн. грн, і на капітальний ремонт – близько 40 млн грн кожній адміністрації.

«Додам, що вулицю Миколайчука плануємо повністю завершити до вересня цього року. У лютому плануємо відновити роботи на двох ділянках вулиці Курмановича. Маємо переможця тендеру другої ділянки – це також ТзОВ «Онур». У повному обсязі вулицю Курмановича плануємо зробити до серпня. Це має бути гарна вулиця, яка, переконаний, буде приваблива для водіїв та інших учасників дорожнього руху. Буде завершено проектування вулиці Конюшинна, розпочнемо проектувати вул. Зелену тощо», – додав директор департаменту житлового господарства та інфраструктури ЛМР Олександр Одинець.