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У центрі Львова затримали чотирьох іноземців, які незаконно потрапили в Україну за 20 тисяч доларів

Ольга Денисяка

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У Львові 14 січня правоохоронці  затримали чотирьох іноземців з Туреччини та Узбекистану, віком 25-30 років, які нелегально перебували в України. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації поліції Львівської області.

 

Правоохоронці затримали в центрі Львова трьох громадян Республіки Туреччина, без документів, та громадянина Республіки Узбекистан із протермінованим паспортом.

Як з‘ясувалось, іноземці, які 4 січня прибули до Львова, потрапили в Україну з Молдови в обхід пункту пропуску Державного кордону України, а у подальшому мали намір незаконно потрапити до країн Євросоюзу.

Встановлено, що послуги з організації незаконного перетину кордону України коштували близько 5000 доларів за кожного переправленого іноземного громадянина.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч.2 ст. 332 (незаконне переправлення осіб через державний кордон України) Кримінального кодексу  України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на термін від п’яти до семи років з подальшим позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на термін до трьох років.

Окрім того усіх іноземців притягнуто до адміністративної відповідальності за ч.1 ст.203 (порушення іноземцями та особами без громадянства правил перебування в Україні і транзитного проїзду через територію України) Кодексу України про адміністративні правопорушення. На даний час досудове розслідування триває.

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